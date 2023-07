Zweite Leiche in drei Tagen: Leblose Person am Lindenauer Hafen gefunden

Leipzig. Am Donnerstagmorgen ist eine Leiche am Lindenauer Hafen in Leipzig gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage der LVZ mitteilte, sei der leblose Körper nahe der alten Speichergebäude an der Plautstraße (Neulindenau) entdeckt worden.

Derzeit könne die Polizei noch keine Angaben über die Identität der verstorbenen Person machen. Laut Sprecherin Susanne Lübcke sind die Beamtinnen und Beamten vor Ort, um Spuren zu sichern. Der Einsatz könne noch einige Stunden dauern.

Die Leiche wurde laut Polizei in der Nähe dieser Speichergebäude am Lindenauer Hafen gefunden. © Quelle: Uwe Pullwitt

Zweiter Leichenfund innerhalb von drei Tagen

Damit wurde in dieser Woche schon die zweite tote Person im Leipziger Westen aufgefunden. Erst am Dienstagabend war eine Leiche aus dem Karl-Heine-Kanal nahe der König-Albert-Brücke geborgen worden. Am Donnerstag stellte sich heraus, dass es sich bei dem Toten um einen 38-jährigen Mann handelt.

