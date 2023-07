Zweite Leiche in drei Tagen: Leblose Person am Lindenauer Hafen gefunden

Leipzig. Die verfallenen Speicher ragen in einen wolkenverhangenen Himmel, die nähere Umgebung ist wie ausgestorben. Nur die Leipziger Polizei ist am Donnerstag auf dem verlassenen Gelände am Lindenauer Hafen im Einsatz: Zwischen den verfallenen Gebäuden wurde am Morgen eine Leiche gefunden – das bestätigte die Polizei auf LVZ-Anfrage.

Dabei sind die riesigen Gebäude am Wasser – das vorderste nur noch ein Gerippe – schon an einem sonnigen Tag ein unheimlicher Anblick. An diesem Donnerstag ist es grau und es regnet, während die Polizei und die Spurensicherung ihrer Arbeit nachgehen.

Der Polizeieinsatz am Donnerstagnachmittag nach einem Leichenfund am Lindenauer Hafen in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Viel ist über die leblose Person bisher nicht bekannt. Die Polizei ist vorsichtig mit Informationen: Zur Identität wisse man nichts. Unklar sei auch, ob die Person aus dem Wasser geborgen wurde. Das Gelände und die angrenzende Plautstraße wurden am Nachmittag abgesperrt, die Beamtinnen und Beamten lassen niemanden in die Nähe der alten Speicher. Die Leiche wurde nach LVZ-Informationen auf der gegenüberliegenden Seite des Ufers gefunden. Laut Sprecherin Susanne Lübcke waren die Einsatzkräfte stundenlang vor Ort, um Spuren zu sichern.

Zweiter Leichenfund innerhalb von drei Tagen

Damit wurde in dieser Woche schon die zweite tote Person im Leipziger Westen aufgefunden. Erst am Dienstagabend war eine Leiche aus dem Karl-Heine-Kanal nahe der König-Albert-Brücke geborgen worden. Am Donnerstag stellte sich heraus, dass es sich bei dem Toten um einen 38-jährigen Mann handelt.

Die Leiche wurde laut Polizei in der Nähe dieser Speichergebäude am Lindenauer Hafen gefunden. © Quelle: Uwe Pullwitt

Die drei markanten Gebäuden am Lindenauer Hafen wurden in den 1930er-Jahren gebaut, gemeinsam mit der gesamten Anlage. In den Speichern wurde damals Getreide getrocknet. Deswegen haben sie viele Fenster. Noch heute steht auf den Fassaden „Leikra“: die Abkürzung für Leipziger Kraftfutter-Mischwerk. Das war dort in der DDR zu Hause. Heute sind die ehemaligen „Leikra“-Speicher vor allem als Lost Place bekannt. Auch Wohnhäuser gibt es in der Nähe nicht.

