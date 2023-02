Polizei entdeckt Leiche bei Laubenbrand in Leipzig

Anwohner wünschen sich Grün statt neuer Häuser, Umweltverbände fordern Artenschutz. Die Stadt Leipzig versucht, bei ihren Planungen für mehr Wohnraum alle Belange in Einklang zu bringen, was aber oft extrem schwierig ist. Aktuelle Petitionen wenden sich gegen Vorhaben in Stötteritz und Lindenau.