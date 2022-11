﻿Leipziger Westen: Leiche im Elsterbecken gefunden

Am Rand der Mosterei

Neues Feuerwehrgerätehaus: Geithain will schnell bauen

Möglichst schnell will die Stadt Geithain ein neues Feuerwehrgerätehaus bauen. Es soll am Rand der Mosterei entstehen. Allerdings hapert es an der Finanzierung.