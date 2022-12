Rätselhafter Tod in der Leipziger Harkortstraße

MDR auf Chefsuche, neue Staufalle im Süden - das war der Sonntag in Leipzig

Intendantin Karola Wille will nicht mehr, aber wer kann es als Nachfolger? Beim MDR läuft die Kandidatensuche auf Hochtouren. Mitten in den Turbulenzen um überaus gut dotierte Chefposten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk fällt die Auswahl schwer. Dennoch scheint es einen Favoriten zu geben. Ganz andere Sorgen haben demnächst Autofahrer in Leipziger Süden: Die Wundtstraße ist ab Mittwoch in Teilen dicht.