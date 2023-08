﻿Leiche auf Leipziger Wohnmobilstellplatz im Zentrum entdeckt

Leipzig. Schrecklicher Fund am Wochenende auf dem Wohnmobilstellplatz nahe des Leipziger Hauptbahnhofes: Am Samstagmorgen wurde an dem Areal an der Sachsenseite ein Leichnam entdeckt, bestätigte die Polizei am Montag auf Nachfrage der LVZ. Allerdings stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang, sagte eine Behördensprecherin. So sei die Todesursache gegenwärtig noch unklar. Auch die Identität der toten Person sei bisher nicht bekannt.

Der Leichenfund war der Polizei am Samstag kurz vor 7 Uhr bekannt geworden. Noch nicht klar ist, ob die Person eines natürlichen Todes starb oder womöglich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Zunächst habe es keine expliziten Hinweise auf ein Tötungsdelikt gegeben, so die Polizei.

Camper in Sorge um ihre Sicherheit

Bei den Campern auf dem Stellplatz im Leipziger Stadtzentrum sorgte der Leichenfund für erhebliche Verunsicherung. „Man macht sich natürlich Gedanken, dass man jetzt schon als normaler Camper in der Innenstadt mit dem Leben bedroht ist“, sagte ein Wohnmobil-Besitzer, der seit Donnerstag auf dem Stellplatz war, gegenüber der LVZ. Er habe am Samstagmorgen auf dem Platz jede Menge Polizei und einen Rettungswagen gesehen. Die Ermittler hätten gesagt, dass zunächst niemand den Stellplatz verlassen dürfe, bis Personalien aufgenommen wurden und eine Befragung stattfand.

Zeugen: Opfer lag in einer Blutlache

Etwas mitbekommen habe er nicht, so der Camper. Aufgrund des heftigen Unwetters, das am Abend zuvor über Leipzig niedergegangen war, seien die ganze Nacht noch die Sirenen von Polizei und Feuerwehr zu hören gewesen. „Da achtet man irgendwann nicht mehr darauf“, so der Mann. Erst am nächsten Morgen habe er dann von den beunruhigenden Neuigkeiten erfahren. Demnach habe ein anderer Camper die Leiche gefunden. Sie habe zwischen zwei Wohnmobilen in einer Blutlache gelegen. Die Polizei machte zur konkreten Auffindesituation keine Angaben.

„Für uns wäre es wichtig, zu erfahren, was die Hintergründe sind“, erklärte ein Tourist aus Süddeutschland. „Ob die offenbar getötete Person beispielsweise ein Campingkollege war, der vielleicht einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat.“

