Auf einem Wohnmobil-Stellplatz im Leipziger Zentrum ist eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei auf LVZ-Anfrage am Montag bestätigte, befand sich die leblose Person in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Leipzig. Schrecklicher Fund am Wochenende auf dem Wohnmobilstellplatz nahe des Leipziger Hauptbahnhofes: Am Samstagmorgen wurde an dem Areal an der Sachsenseite ein Leichnam entdeckt, bestätigte die Polizei am Montag auf Nachfrage der LVZ. Allerdings stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang, sagte eine Behördensprecherin. So sei die Todesursache gegenwärtig noch unklar. Auch die Identität der toten Person sei bisher nicht bekannt.