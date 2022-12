In einem Einfamilienhaus in Leipzig Wiederitzsch hat die Polizei am Freitagmorgen eine männliche Leiche gefunden. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, eine Obduktion angeordnet. (Symbolfoto)

In einem Einfamilienhaus in Leipzig-Wiederitzsch ist am Freitagmorgen eine männliche Leiche gefunden worden. Eine Straftat kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

