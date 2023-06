„Lenes Tauscho“ wird wieder aufgebaut – Betreiber ziehen sich zurück

Leipzig. Die zuletzt bei einem Feuer zerstörte Tauschbox „Lenes Tauscho“ im Lene-Vogt-Park (Reudnitz-Thonberg) wird aktuell wieder aufgebaut und soll bereits Mitte Juli wiedereröffnen. Wie die Betreiber am Montag auf Instagram erklärten, könne das vorhandene Gerüst für die Neuauflage der Tauschbox wiederverwendet werden. Dazu sollen noch neue Stahlbleche, ein Vordach gegen Regen, eine Fußbodenblende, verkleinerte Fächer und Türen entstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem gebe es inzwischen Gespräche mit der Stadtverwaltung, wie „Lenes Tauscho“ künftig in die täglichen Bemühungen der kommunalen Stadtreinigung mit eingebunden werden könne. In diesem Zusammenhang kündigten die bisherigen ehrenamtlichen Betreiber der Initiative „Verschenkekiste“ an, sich nach der Rekonstruktion zurückzuziehen und anderen Aufgaben widmen zu wollen.

Anfang Mai war die Tauschbox durch ein Feuer zerstört worden. In der Folge wurden Spenden gesammelt, um die beliebte Station wieder aufbauen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Idee hinter „Lenes Tauscho“: Tauschschränke sind als nachbarschaftlicher Ort gedacht, an dem sich Menschen treffen, miteinander ins Gespräch kommen können – und eben auch Dinge tauschen. In Leipzig gibt es nach Recherchen des Blogs „Leipzig Leben“ derzeit 42 Standorte, an denen nicht mehr gebrauchte Dinge kostenlos weitergegeben werden können.

LVZ