﻿Leipzig: Leonhard-Frank-Straße wird Baustelle

Ab Montag müssen Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer in der Leonhard-Frank-Straße mit Bauarbeiten rechnen, die bis zum 25. November dauern. Bis zum 31. August 2023 gibt es verschiedene Einschränkungen Am Güterring.

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Leonhard-Frank-Straße: Zwischen Permoser- und Alfred-Schurig-Straße beginnen am Montag Arbeiten an einer Telekommunikationsleitung. Dafür müssen in diesem Bereich bis zum 25. November die Geh- und Radwege gesperrt werden; Autofahrer müssen mit einer Fahrbahneinengung klarkommen. Der Fußgänger- und Radverkehr wird ersatzweise auf dem Radweg geführt. Der Verkehr kann in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifahren.