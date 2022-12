﻿„Letzte Generation“ blockiert Verkehr am Georgiring

Die „Letzte Generation“ hat am Freitag in Leipzig den morgendlichen Berufsverkehr blockiert. Trotz des Schneefalls wollten sich mehrere Menschen in Höhe der Oper auf den Georgiring kleben.

Leipzig. Die „Letzte Generation“ hat am Freitag mit einer Blockade den Verkehr nahe der Leipziger Oper blockiert. Die radikalen Klimaschützer schritten am Morgen gegen 8 Uhr auf den Georgiring und klebten sich trotz des Schneefalls an der Straße fest.

Vor Ort bildete sich Stau, trotzdem war die Stimmung zunächst noch einigermaßen entspannt. Einige Autofahrer beschimpften die Gruppe. Ein Mann Autofahrer berichtete, dass er genervt sei von der Aktion. Er komme gerade von einer Nachtschicht, wolle nach Hause.

Auch die Polizei war vor Ort, sprach mit den Beteiligten und den wartenden Autofahrern. Der Bereich sollte nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden, hieß es. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) musste die Regiobuslinie nach Sommerfeld umleiten. Sonst gab es bislang keine Störungen wegen der Aktion.

Die Forderungen der Gruppe: ein Tempolimit auf Autobahnen und das Neun-Euro-Ticket für Zug, Bus und Straßenbahn. Sie greifen eigenen Angaben zufolge „nach genauer Überlegung schweren Herzens zur Störung des Straßenverkehrs, weil Gespräche, Petitionen und andere Aktionen wie Fridays for Future-Demonstrationen mit 1,4 Millionen Teilnehmern noch nicht genug für den Klimaschutz erreicht haben.“

Vorbeugehaft bis maximal 14 Tage

Zuletzt hatte es immer wieder Diskussionen um die Aktionen der Gruppe gegeben – auch um härtere rechtliche Maßnahmen. Weil sich zwei Menschen im August am Rahmen der "Sixtinischen Madonna" in Dresden festgeklebt hatten, gab es erst vergangene Woche unter anderem in Leipzig eine Razzia.

Die Letzte Generation in Leipzig blockiert den Verkehr am Georgiring. © Quelle: Jens Rometsch

Wie viele seiner Amtskollegen hat auch Sachsens Innenminister Armin Schuster kein Verständnis für die Aktionen der „Letzten Generation“: „Wenn sich sogenannte Aktivisten an Kunstschätze oder auf Straßen oder auch auf Landebahnen kleben, außerdem Kraftwerke blockieren, sind das schwerwiegende Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit“, so der CDU-Politiker auf LVZ-Nachfrage. Bei Straftaten gebe es keinen „Klima-Bonus“. Die gesetzlichen Maßnahmen hält er jedoch für ausreichend.

Das sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz ermöglicht es, Personen bis zu 14 Tage vorbeugend in Gewahrsam zu nehmen, etwa um Straftaten und Ordnungswidrigkeiten „von besonderer Bedeutung“ zu verhindern. Vorher müssen aber andere polizeiliche Maßnahmen ausgeschöpft sein, etwa Gefährderansprachen oder Auflagen, sich über einen bestimmten Zeitraum regelmäßig bei der Polizei zu melden.

