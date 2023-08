Polizei: „Speiseöl haben wir mittlerweile vorrätig“ – Jahnallee nach Blockade wieder frei

Leipzig. Am dritten Tag in Folge haben Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ am Mittwoch Hauptverkehrsstraßen in Leipzig blockiert. Am Mittag versperrten Aktivisten der „Letzten Generation“ die Jahnallee auf Höhe des Sportforums am Fußgängerüberweg zur Universität. Sechs Polizeiautos und ein Krankenwagen waren vor Ort.

Zwei festgeklebte Aktivisten, die stadtauswärts die Straße blockierten, waren durch die Polizei und mithilfe von Olivenöl entfernt worden. Drei weitere Menschen konnte die Polizei kurz später von der Straße lösen. Gegen 13.45 Uhr twitterte die Polizei, dass die Fahrbahn in beide Richtungen wieder freigegeben wurde. Die Stimmung vor Ort war entspannt, einige Passanten und Studierende beobachteten das Geschehen.

Der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Chris Graupner, sagte gegenüber der LVZ: „Jeder dieser Einsätze bindet Kräfte. Mittlerweile sind wir allerdings routiniert und meist innerhalb weniger Minuten vor Ort.“ Wenn „unmittelbarer Zwang“ nötig sei, beschränke sich dieser in den meisten Fällen auf das Wegtragen.

Letzte Generation zieht am Mittwochmorgen mit Protest-Marsch über Jahn-Allee

Ab 8 Uhr protestierten bereits mehrere Personen von der Bowmanstraße ausgehend auf der Jahnallee (Stadtteil Lindenau) und zogen in Richtung Innenstadt. Im Gegensatz zu den Aktionen am Montag und Dienstagmittag handelte es sich dabei um eine sogenannte „Laufblockade“, bei der sich niemand auf dem Boden festklebt. Die Polizei stoppte den Marsch und leitete die Protestierenden auf den Bürgersteig um, wo sie sich zu einer Kundgebung sammelten.

Für Mittwochnachmittag hat die letzte Generation zudem einen weiteren Protestmarsch ab 17 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz (Zentrum) angekündigt. „Unsere Regierung bricht geltendes Recht, bricht das Klimaschutzgesetz. Wir sehen uns in unserer Kritik bestärkt und setzen unseren friedlichen zivilen Widerstand gegen die unwiederbringliche Zerstörung unserer Lebensgrundlagen weiter fort“, so Sprecher Jan Ole Rieck vorab in einer Mitteilung.

Rieck wies darauf hin, dass die Proteste der Gruppe immer friedlich seien und in diesem Fall auch bei der Leipziger Versammlungsbehörde angezeigt sind. „Bei einem Protestmarsch gehen wir langsam und entschlossen, kleben uns aber nicht an der Fahrbahn fest und führen auch keine Sitzblockade durch“, hieß es weiter.

Polizei Leipzig: „Öl haben wir mittlerweile auf den Revieren“

Chris Graupner erläutert gegenüber der LVZ das Prozedere eines solchen Einsatzes: „Zunächst kümmern wir uns darum, dass der Verkehr umgeleitet wird. Dann ist die Versammlungsbehörde zuständig, die den Versammlungsteilnehmern den rechtlichen Rahmen erläutert. Für die Durchsetzung wie das Auflösen der Versammlung ist dann die Polizei zuständig.“ Wer festgeklebt sei, würde dann mit Speiseöl gelöst – dieses sei mittlerweile in beteiligten Revieren und Dienststellen vorrätig.

Mehrere Blockaden bereits am Montag und Dienstag in Leipzig

Die Blockade am Mittwochmittag war bereits die fünfte innerhalb von drei Tagen. Am Dienstag klebten sich die Aktivisten zwei Mal auf Straßen, am Montag blockierten sie die Kreuzung am Augustusplatz.

Die „Letzte Generation“ ist ein Bündnis verschiedener Klimainitiativen, die seit 2021 vor allem mit friedlichen Blockaden von Verkehrswegen auf sich aufmerksam macht. Sie fordern die Bundesregierung auf, sich gemäß dem Grundgesetz die Lebensgrundlagen künftiger Generationen zu erhalten, die nun durch den menschengemachten Klimawandel bedroht sind.

