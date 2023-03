„Letzte Generation“ blockiert die Kreuzung Jahnallee/Marschnerstraße

Mitglieder der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ haben am Mittwochvormittag die Kreuzung Jahnallee/Marschnerstraße im Leipziger Zentrum-Süd blockiert. Es kommt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Mitglieder der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ haben am Mittwochvormittag die Kreuzung Jahnallee/Marschnerstraße im Leipziger Zentrum-Süd blockiert.

Leipzig. Mitglieder der Klimabewegung „Letzte Generation“ haben sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Jahnallee/Marschnerstraße auf der Straße festgeklebt. Die Aktivisten haben die Marschnerstraße im Leipziger Zentrum -Süd in Richtung stadteinwärts blockiert, wie die Polizei mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Marschnerstraße kommt es den Angaben zufolge zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Es bildet sich ein Rückstau bis Cottaweg. Der Verkehr wird umgeleitet.

Weitere Informationen in Kürze.