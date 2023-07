„Letzte Generation“: Aktivisten mit Politikermasken versperren B6 im Leipziger Norden

Leipzig. Im Leipziger Norden ist es im Bereich Maximilianallee/Theresienstraße (B6) am Freitagmorgen zwischen 7.30 und 8.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Grund war eine Straßenblockade von insgesamt sechs Mitgliedern der „Letzten Generation“.

Die Aktivistinnen und Aktivisten trugen Masken mit den Gesichtern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die Bundesregierung halte die Sektorziele des Klimaschutzgesetzes nicht ein und breche damit das Gesetz, erklärte Aktivist Kim Schulz die symbolische Maskierung.

Letzte Generation in Leipzig: Etwa 15 Minuten Stillstand

Etwa zehn Minuten nach Beginn der Blockade war die Polizei vor Ort. Auf Nachfrage der Beamten erklärten die Protestierenden, dass die Versammlung nicht angemeldet sei. Ein Polizist wies sie darauf hin, dass sie eine weitere Straftat begingen, wenn sie sich weiter durch die Masken vermummten.

Die Autofahrer reagierten insgesamt gelassen auf die Behinderung am Morgen. Bereits wenige Minuten nach Ankunft der Polizei konnte eine Fahrspur wieder benutzt werden. Vereinzelt kam es zu Beleidigungen aus vorbeifahrenden Autos. Auch einige Passanten schimpften über die Aktion. Gegen 8.15 Uhr hatte die Polizei alle Protestierenden von der Straße entfernt, sodass der Verkehr allmählich wieder normal rollte.

Im gesamten Bundesgebiet finden am Freitag mindestens 36 Sitzblockaden der „Letzten Generation“ in 26 Städten statt, heißt es in einer Pressemitteilung am Freitag. In Leipzig wurden vor zwei Wochen fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten im Falle einer Sitzblockade vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen.

