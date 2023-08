Klimaaktivisten versperren den Westplatz – Stimmung ist teils aggressiv

Leipzig. Mitglieder der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ blockieren am Dienstagnachmittag seit 16 Uhr die Kreuzung Friedrich-Ebert-/Käthe-Kollwitz-Straße stadtauswärts. Es kam teilweise zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei ist vor Ort und leitet den Verkehr um.

Eine Frau zerrte zunächst an der Weste eines Blockierers, ließ aber wieder von ihm ab. Autos fuhren teilweise über den Radweg rechts an den vier radikalen Klimaaktivisten vorbei. Ein Autofahrer rief: „Ich hab’ gearbeitet, will nach Hause.“ Kurz nach 16 Uhr begannen die Protestler, sich auf die Straße zu kleben. Ein Mann wollte einen Aktivisten von der Straße tragen, der wehrte sich und setzte sich wieder. Auch ein Polizist legte zunächst Hand an, ließ den Aktivisten dann wieder los.

Ein Autofahrer versucht, über den Radweg auszuweichen. © Quelle: Christian Modla

Doch es gab auch positive Stimmen. „Ich finde das gut, dass sie das machen“, sagte ein Passant. Mehrere Personen unterschiedlichen Alters applaudierten. Eine weitere Passantin kommentierte: „Es ist richtig, was ihr macht“. Ole ist aus Greifswald nach Leipzig gekommen, um an der Aktion teilzunehmen. Er hat er sich extra dafür frei genommen. Mit Blick auf die jüngsten Blockadeaktionen am Montagabend und Dienstagmorgen fasste er zusammen: „Wir erhöhen die Frequenz, um den Druck zu erhöhen“.

Blockadeaktion in der Südvorstadt am Dienstagmorgen

Schon am Morgen kam es zu einer Protestaktion in der Südvorstadt auf der Karl-Liebknecht-Straße und der Kurt-Eisner-Straße. An den betroffenen Stellen kam der Verkehr zum Erliegen, es wurde eine Umleitung eingerichtet.

Wie eine Polizeisprecherin erklärte, waren insgesamt 13 Personenbeteiligt, von denen sich zehn auf der Straße festgeklebt und drei aus Solidarität mit auf die Straße gesetzt hatten, so die Sprecherin weiter. Auch die Versammlungsbehörde und ein Staatsanwalt sollen zur Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein.

„Nachdem die Versammlungsteilnehmer mehrfachen Aufforderungen zum Verlassen der Fahrbahnen und zum Nutzen der Mittelinsel am Kiosk sowie des Gehweges nicht nachkamen, löste die Versammlungsbehörde die Versammlung auf“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Nachmittag. Gegen 8.50 Uhr beganne die Beamtinnen und Beamten, die festgeklebten Personen von der Straße zu lösen. Eine halbe Stunde später seien alle Aktivistinnen und Aktivisten von der Fahrbahn entfernt worden.

Die Fahrbahn der Karl-Liebknecht-Straße war während der Aktion in Richtung Innenstadt blockiert, die der Kurt-Eisner-Straße in Richtung Bundesstraße 2. Der Verkehr wurde deswegen über die Scharnhorststraße, Kochstraße und Arthur-Hoffmann-Straße umgeleitet. Nachdem die Feuerwehr die Straße reinigte, konnte der Verkehr 9.35 Uhr wieder fließen, hieß es.

"Letzte Generation" protestiert in der Südvorstadt Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstagmorgen erneut Hauptverkehrsstraßen in Leipzig blockiert. © Quelle: Mathias Orbeck

Neun Blockierer aufs Polizeirevier gebracht

Nach Informationen der Polizei haben sich um 9.50 Uhr einige der Personen, die sich in den polizeilichen Maßnahmen befanden, kurz wieder auf die Kurt-Eisner-Straße gesetzt, wurden jedoch von den Einsatzkräften unmittelbar wieder von der Fahrbahn gebracht, heißt es.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Neun der Beteiligten seien „zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen“ in die Polizeidirektion in der Dimitroffstraße gebracht worden, so die Polizei.

Zweistündige Blockade bereits am Montag in Leipzig

Bereits am Montagnachmittag war die Gruppe auf dem Innenstadtring aktiv geworden, sieben Personen besetzten ab 16 Uhr mehr als zwei Stunden lang die Fahrbahn am Augustusplatz. Wie es hieß, gab es parallel dazu im gesamten Bundesgebiet ähnliche Blockaden – darunter allein auf sieben Straßen in Regensburg (Bayern).

Die „Letzte Generation“ ist ein Bündnis verschiedener Klimainitiativen, die seit 2021 vor allem mit friedlichen Blockaden von Verkehrswegen auf sich aufmerksam macht. Sie fordern die Bundesregierung auf, sich gemäß dem Grundgesetz die Lebensgrundlagen künftiger Generationen zu erhalten, die nun durch den menschengemachten Klimawandel bedroht sind.

LVZ