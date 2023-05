„Letzte Generation“ kündigt Protestmarsch durch Leipziger Innenstadt an

Leipzig. Die „Letzte Generation“ hat für Mittwoch einen Protestmarsch in Leipzig angekündigt. Das teilte die Klimaschutz-Gruppe am Dienstagmorgen mit. Eigenen Angaben zufolge sei die Demonstration nicht angemeldet. Die Aktion soll um 15 Uhr auf dem Augustusplatz starten. Laut der Gruppe sollen Protestmärsche im ganzen Land stattfinden. „Wir wollen widerständig sein, um zu zeigen: Wir sind nicht einverstanden“, teilte die Gruppe mit. Vorige Woche hatte es in mehreren Bundesländern Razzien gegen die „Letzte Generation“ gegeben, darunter auch in Sachsen.

Mit dem angekündigten Protestmarsch tritt die Gruppe eigenen Angaben zufolge für ein sozial-gerechtes Ende des fossilen Zeitalters ein. Von Straßenblockaden, wie die „Letzte Generation“ sie mehrfach auch in Leipzig durchgeführt hatte, war am Dienstagmorgen keine Rede.

