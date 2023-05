„Letzte Generation“ kündigt Protestmarsch durch Leipziger Innenstadt an

Seniorenresidenz geplant

Großinvestition: Investor zahlt 50 Millionen Euro für Projekt am Zwenkauer See

Am Zwenkauer See soll bis 2025 eine moderne Seniorenresidenz entstehen. In das Projekt ist jetzt ein Großinvestor aus Berlin mit schwedischer Unternehmensmutter eingestiegen, der sich das 50 Millionen Euro kosten lassen will. Geplant sind mehrere Gebäude.