„Letzte Generation“ protestiert auf Leipziger Jahnallee – Polizei ermittelt wegen möglicher Körperverletzung

Mitglieder der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ haben am Mittwoch die Jahnallee im Leipziger Zentrum-Süd blockiert. Die Aktivistinnen wollten am Weltfrauentag auf die Folgen der Klimakatastrophe für Frauen aufmerksam machen. Indes ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Übergriffs.

Leipzig. Mitglieder der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ haben am Mittwoch die Leipziger Jahnallee blockiert. Zehn Menschen hatten sich nach Angaben einer Sprecherin gegen 10 Uhr an der Kreuzung Jahnallee/Marschnerstraße versammelt, die Polizei sprach von sieben Teilnehmenden. Die Gruppe hatte bereits am Dienstagabend eine Aktion für den 8. März angekündigt.

Mehrere Frauen seien mit Bannern und Plakaten auf die Straße gegangen, um den Verkehr in Fahrtrichtung Bahnhof aufzuhalten. Einige Autos hätten sich noch an ihnen vorbeigedrängt, danach habe der Verkehr stillgestanden. Nach Angaben der Polizei klebten fünf Personen ihre Hände an der Straße fest.

An den Protesten beteiligten sich laut der Letzten Generation anlässlich des Weltfrauentages am Mittwoch ausschließlich Menschen, die sich als Flinta-Personen identifizieren. Flinta steht für Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Agender. Mit den Straßenblockaden fordern die Aktivisten die Regierung auf, effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. „Die sozialen Folgen der Klimakatastrophe sind nicht geschlechtsneutral. Frauen und andere marginalisierte Gruppen sind von der Klimakatastrophe noch härter betroffen“, sagte ein Sprecher.

Verkehrseinschränkungen und mögliche Körperverletzung

Auf der Marschnerstraße kam es nach Angaben der Polizei ab 10 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Es bildete sich ein Rückstau bis zum Cottaweg. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Den Angaben zufolge dauerte die Blockade ungefähr 40 Minuten. Gegen 10.55 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen. Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe mitteilte, wurde im Zusammenhang mit der Aktion ein Ermittlungsverfahren wegen einer möglichen Körperverletzung eingeleitet. Es soll einen Übergriff eines Autofahrenden auf eine Versammlungsteilnehmerin gegeben haben. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

Mitglieder der „Letzten Generation“ hatten zuletzt im Februar die Harkortstraße im Leipziger Zentrum-Süd in der Nähe der Universitätsbibliothek blockiert. Die Aktion wurde bereits nach 15 Minuten aufgelöst.