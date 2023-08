Aktivisten blockieren mit Demo-Marsch Jahnallee in Leipzig: Polizei stoppt Protest

Leipzig. Am dritten Tag in Folge haben Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ am Mittwoch eine Hauptverkehrsstraße in Leipzig blockiert. Ab 8 Uhr protestierten mehrere Personen von der Bowmanstraße ausgehend auf der Jahnallee (Stadtteil Lindenau) und zogen in Richtung Innenstadt. Im Gegensatz zu den Aktionen am Montag und Dienstag handelte es sich diesmal um eine sogenannte „Laufblockade“, bei der sich niemand auf dem Boden festklebt.

Die Polizei stoppte den Marsch und leitete die Protestierenden auf den Bürgersteig um, wo sie sich zu einer Kundgebung sammelten. Laut einer Sprecherin der „Letzten Generation“ soll es im Lauf des Vormittags eine weitere Blockade geben; Details wurden nicht genannt.

Für Mittwochnachmittag ist zudem eine Protestmarsch der Gruppe ab 17 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz (Zentrum) geplant. „Unsere Regierung bricht geltendes Recht, bricht das Klimaschutzgesetz. Wir sehen uns in unserer Kritik bestärkt und setzen unseren friedlichen zivilen Widerstand gegen die unwiederbringliche Zerstörung unserer Lebensgrundlagen weiter fort“, so Sprecher Jan Ole Rieck vorab in einer Mitteilung.

Rieck wies darauf hin, dass die Proteste der Gruppe immer friedlich seien und in diesem Fall auch bei der Leipziger Versammlungsbehörde angezeigt sind. „Bei einem Protestmarsch gehen wir langsam und entschlossen, kleben uns aber nicht an der Fahrbahn fest und führen auch keine Sitzblockade durch“, hieß es weiter.

Mehrere Blockaden bereits am Montag und Dienstag in Leipzig

Am Dienstagmorgen hatten sich mehrere Personen erst auf Karl-Liebknecht-Straße und Kurt-Eisner-Straße (Südvorstadt) geklebt und für stundenlange Staus im Quartier gesorgt. Am Nachmittag folgte eine ähnliche Aktion auf der Friedrich-Ebert-/Käthe-Kollwitz-Straße (Zentrum-West). Am Montagmorgen war die Woche für einige Autofahrerinnen und Autofahrer bereits mit einer Blockade am Augustusplatz gestartet.

Die „Letzte Generation“ ist ein Bündnis verschiedener Klimainitiativen, die seit 2021 vor allem mit friedlichen Blockaden von Verkehrswegen auf sich aufmerksam macht. Sie fordern die Bundesregierung auf, sich gemäß dem Grundgesetz die Lebensgrundlagen künftiger Generationen zu erhalten, die nun durch den menschengemachten Klimawandel bedroht sind.

