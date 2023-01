„Leipzig leuchtet“ am Montag: Stadt kündigt erhebliche Verkehrseinschränkungen an

Wegen einer Demonstration wird es am Montag zu Verkehrseinschränkungen in der Leipziger Innenstadt kommen. (Symbolbild)

Mehr als 10.000 Menschen werden zur Demonstration unter dem Motto „Leipzig leuchtet für Demokratie und Menschenrechte“ am Montagabend in Leipzig erwartet. Die Stadt kündigt erhebliche Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt an. Diese Routen sind betroffen.