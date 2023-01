﻿„Leipzig leuchtet“: Warum man am Montag auf den Ring gehen sollte

Für Montag ruft ein Bündnis aus demokratischen Parteien, Initiativen und Verbänden die Leipziger Bevölkerung dazu auf, den Ring zum Leuchten bringen. Die Demonstration wirbt für Demokratie und Menschenrechte, für Offenheit, Vielfalt und sozialen Zusammenhalt. Wir sprachen mit sechs Teilnehmern über ihre Beweggründe, auf die Straße zu gehen.

Leipzig. Für den Montag rufen Leipziger Initiativen und Verbände zur Teilnahme an der Aktion „Leipzig leuchtet für Demokratie und Menschenrechte“ auf. Die Demonstration erinnert an den Beginn des Terrorregimes der Nationalsozialisten vor 90 Jahren und will ein deutliches Zeichen gegen jüngere rechtsextreme Entwicklungen und Spaltung in der Gesellschaft setzen. Wir sprachen mit Unterzeichnern der Aktion über ihre Beweggründe, am Montag um den Ring zu gehen.