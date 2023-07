﻿Leipzig: Leutzscher Allee ab Montag gesperrt

Leutzscher Allee: Im Zuge der Bauarbeiten in der Waldstraße wird am Montag der Waldstraßen-Bereich zwischen der Leutzscher Allee und der Primavesistraße gesperrt. Anlieger können bis Möckernsche Allee fahren, aber nicht weiter bis zur Primavesistraße. Auch die Leutzscher Allee ist gesperrt und keine Weiterfahrt vom Zöllnerweg in Richtung Hans-Driesch-Straße über Leutzscher Allee möglich. Umleitungen führen in beide Richtungen bis zum 18. August über Jahnallee, Gerber-, Eutritzscher und Georg-Schumann-Straße.