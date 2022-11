﻿Leipziger Höfe am Brühl füllen Lücke nach Edeka-Auszug

In die Höfe am Brühl haben zwei neue attraktive Mieter angezogen.

Leipzig. Nach ihrem zehnjährigen Jubiläum bauen die Höfe am Brühl ihren Mietermix aus und erweitern ihr Store-Angebot: Anfang des Jahres 2023 wird eine Lidl-Filiale in das Einkaufszentrum eröffnen und dazu die Fläche des ehemaligen Supermarktes im Untergeschoss übernehmen. Damit zieht nach dem Abgang von Edeka ein weiteres Lebensmittelgeschäft für die Umgebung in das Center ein.

Zudem wird im Frühjahr der deutschlandweit erste HUGO Store der Designermodemarke Hugo Boss im neuen Konzept in den Höfen am Brühl eröffnen. Die unterzeichneten Mietverträge würden „ein starkes Signal für die Entwicklung des Centers und der Leipziger Innenstadt“, senden, heißt es im Center-Management.

Lidl hat 1700 Quadratmeter gemietet

Der Frische-Discounter Lidl wird voraussichtlich Anfang 2023 die neue Filiale in den Höfen am Brühl eröffnen. Er wird die Verkaufsfläche des ehemaligen Supermarktes mit rund 1700 Quadratmetern im Untergeschoss des Shopping Centers übernehmen. Die Fläche biete viel Platz für ein umfassendes Warenangebot mit rund 4500 Einzelartikeln und dessen ansprechende Präsentation, heißt es.

Die Fläche für den deutschlandweit ersten HUGO Store im neuen Konzept wird voraussichtlich im Februar des nächsten Jahres übergeben, sodass anschließend der Umbau beginnen kann. Die Eröffnung des Stores ist für das kommende Frühjahr geplant.

Veränderungen gibt es auch bei Denns BioMarkt, der als Bio-Fachmarkt mit einem Vollsortiment nun weitaus prominentere Flächen belegt: Der Umzug vom Untergeschoss ins Erdgeschoss ist bereits vollzogen. Die größere Verkaufsfläche direkt am Eingang 6 „Hallisches Tor“ ist eröffnet.

Center setzt auf neuen Mietermix

„Wir sind stolz darauf, mit der Eröffnung der Lidl-Filiale und des HUGO Stores sowie dem Umzug und der gleichzeitigen Vergrößerung des Denns BioMarkts den Leipzigerinnen und Leipzigern einen noch höheren Mehrwert beim Besuch der Höfe am Brühl bieten zu können“, erklärte Centermanagerin Janine Gerhardt. „Wir differenzieren damit unseren Markenmix ganz gezielt im Rahmen der Positionierung des Centers weiter aus. Denn wir verstehen uns nicht nur als ein Shopping Center in Leipzig, sondern auch als ein Ort der Nahversorgung und der Begegnung, ein Ort für die lokale Community hier am Standort.“

Das Center will sich auch als zentraler Gestalter im Leipziger Einzelhandel weiterentwickeln. So arbeitet das Management aktuell an einem neuen Mietermix aus Premiummarken, Nahversorgern sowie Wellness-, Gesundheits- und Lifestyle-Anbietern. „Damit die Innenstadt ein Ort bleibt, den die Menschen gerne besuchen, muss sie nicht nur ein breites Angebot bieten, sondern auch als Erlebnis- und Begegnungsort auftreten“, so Managerin Gerhardt.

