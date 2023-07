Betrunkener Autofahrer fährt in Gruppe von Fußgängern

Leipzig. Ein betrunkener Autofahrer hat im Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Samstag verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach war der 35-Jährige gegen 21 Uhr auf der Holzhausener Straße in Richtung Westen unterwegs. Als er in die Roßstraße fahren wollte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr mehrere Menschen auf dem Fußweg an. Eine 22-Jährige wurde dabei schwer, ein 36-Jähriger leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäusern versorgt.

Ein beim Autofahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten.

LVZ