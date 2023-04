﻿Schauspieler Christian Redl in der LVZ-Kuppel: Späte Liebe und späte Versöhnung

„Leipzig liest“

Mit seinen Eltern fühlt sich Christian Redl erst versöhnt, seit er in seiner Autobiografie alles aufgeschrieben hat. Am Donnerstagabend stellte der Schauspieler sein Buch „Das Leben hat kein Geländer“ in der LVZ-Kuppel vor.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket