﻿Autor Imre Grimm in der LVZ-Kuppel: Zwischen La Boum und dem Getreideschimmelkäfer

Leipzig. Wenn jemand, der eigentlich Zeitungstexte und Bücher schreibt, sein Publikum dazu bewegen kann, aus voller Brust den Schlager „Tränen lügen nicht“ mit-zu-ah-en, dann macht er fraglos etwas richtig. Imre Grimm, der im Hauptberuf das Gesellschaftsressort des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) leitet, mag sich noch so sehr über sich selbst und seinen Körper lustig machen, der altert („das kann man nicht stöhnreden“), im Flugzeug in eine „tranceartige Duldungsstarre“ fällt, der die geheime Superkraft einer „außergewöhnlichen Stagnationsfähigkeit“ besitzt und dessen Lieblingshobbys sitzen, essen und wohnen sind: Auf der Bühne verwandelt sich der Mann, der kommende Woche 50 wird, am Donnerstagabend in einen blitzschnellen und blitzgescheiten Alleinunterhalter im besten Sinne, dem die Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Wunsch erfüllen wollen.