Leipzig liest: Das sind die aktuellen Lieblingsbücher der LVZ-Redaktion

Leipzig. Populärer Bestseller oder guter Klassiker, dicker Schmöker oder kleines Taschenbuch: Lesegeschmack ist oft ziemlich unterschiedlich. Das zeigt sich auch in unserer LVZ-Redaktion.

Zur ersten Leipziger Buchmesse nach drei Jahren Pause haben wir uns mal in der Redaktion umgehört und gefragt, was sind eigentlich die Lieblingsbücher der Redakteurinnen und Redakteure – von Volontär bis Chefredaktion. Da findet sich so ziemlich alles: Bekannte Gegenwartsliteratur der irischen Autorin Sally Rooney oder die Krimi-Sammlung von Karsten Dusse. Was unsere Redaktion derzeit noch so gut findet, seht ihr hier:

Das sind die Lieblingsbücher der LVZ LVZ-Redakteurinnen und Redakteure stellen ihre liebsten Bücher vor © Quelle: Nicole Grziwa

Übrigens: Literatur findet auch im Rahmen der Buchmesse weiter den Weg in die LVZ-Redaktion. Unter anderem mit Lesungen und einem Stand auf der Messe.