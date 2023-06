Tritte gegen Polizisten und verfassungsfeindliche Parolen: Betrunkener randaliert am Lindenauer Markt

Leipzig. Ein 33-jähriger Mann hat am Donnerstagabend um 19.50 Uhr am Lindenauer Markt verfassungsfeindliche Parolen skandiert. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Zeuge rief die Ordnungshüter.

Als die Polizei die Identität des 33-Jährigen aufnehmen wollte, eskalierte die Situation. Der Mann wurde nach Darstellung der Polizei zunehmend aggressiv, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Mann verbringt Nacht auf der Wache

Daraufhin trat der 33-Jährige gegen das Knie eines Beamten, weswegen der Mann aufs Polizeirevier gebracht wurde. Dort beleidigte er einen anderen Beamten und trat auch diesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille.

Da er sich nach Angaben der Polizei weiterhin aggressiv verhielt, musste der 33-Jährige die Nacht auf der Wache verbringen. Nun wird gegen ihn wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

