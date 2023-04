Aktivisten besetzen Haus im Leipziger Westen – Bekennerschreiben veröffentlicht

Leipzig. Offenbar linksradikale Aktivisten haben am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Eythraer Straße im Leipziger Westen besetzt. Plakate mit der Aufschrift „Wohnraum für Alle“ und brennnende Bengalfakeln wurden aus den Fenstern gehalten. Auf der Onlineplattform indymedia.org ist dazu ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden.

Darin hieß es: „Der Leipziger Westen musste in den letzten Jahren noch stärker als der Rest von Leipzig unter massiver Gentrifizierung leiden. Hausbesetzungen sind ein altbewährtes Mittel dagegen, was nur aufgrund starker Repressionen viel zu selten genutzt werden kann.Nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschieden, da es im Angesicht dieser politisch gewollten Verdrängung und Bevorzugung der Reichen einfach falsch wäre, untätig zu bleiben.“

Auch via Twitter wurde die Aktion bekannt gemacht:

Man wolle mit der Aktion vor allem den Menschen in der Umgebung helfen, hieß es. Statt Straße, „die sich nur füllen, wenn die harte Realität des Kapitalismus die Menschen zur Lohnarbeit zwingt“, wolle man dazu beitragen, dass die Straßen bunt und belebt werden, mit einer starken Nachbarschaftsgemeinschaft.

In dem Schreiben richteten sich die Aktivisten auch konkret gegen Immobilienmakler: „Noch ein Wort an all die Immobilienfirmen, Makler*innen und Politiker*innen, die versuchen, uns unsere Stadt wegzunehmen und zu einem Luxusgebiet zu machen - das werdet ihr nie schaffen. Je schlimmer es wird, desto mehr Menschen werden sich wehren. Schritt für Schritt werden wir unsere Stadt zurückholen.“

Ebenfalls am Samstag hatte in Leipzig Plagwitz eine kleinere Demonstration gegen die Gentrifizierung und für eine Stadt für alle stattgefunden.