﻿Linke fordern Ausbau-Moratorium für den Flughafen Leipzig/Halle

Leipzig. Die Partei Die Linke startet eine neue Initiative, die geplante Ausweitung des Flugverkehrs auf dem Airport Leipzig/Halle zu stoppen sowie Nachtflüge zumindest einzudämmen. Das geht aus einem am Mittwoch vorgestellten Positionspapier hervor, das im Bundestag sowie in den Landtagen von Sachsen sowie Sachsen-Anhalt Grundlage des Handels der Partei sein soll. Dabei wird erneut ein Ausbau-Moratorium gefordert, das der sächsische Landtag allerdings schon einmal abgelehnt hat. Zur Erinnerung: Derzeit läuft für den Ausbau des Airports Leipzig/Halle, für den die Mitteldeutsche Flughafen AG rund 500 Millionen Euro veranschlagt, ein aktualisiertes Planfeststellungsverfahren samt Umweltverträglichkeitsprüfung.

Vetorecht für Dialogforum gefordert

„Wir werden in den nächsten Jahren aus dem Kraftwerk Lippendorf aussteigen, um Kohlendioxid zu sparen“, argumentiert der sächsische Landtagsabgeordnete Marco Böhme mit Blick auf den Klimawandel: „Zur selben Zeit bauen wir einen der größten europäischen Frachtflughäfen aus.“ Notwendig sei jedoch, einen Großteil der Transporte innerhalb Deutschlands und Europas auf die Schiene zu verlagern. Gefordert wird, dass das Dialogforum Flughafen Leipzig/Halle, welches ein echtes Beteiligungsgremium nach Vorbild des Umwelthauses Frankfurt/Main werden muss, ein Beschluss- und Veto-Recht erhält. Dadurch könnten die Rechte der Anwohnerinnen und Anwohner besser durchgesetzt werden.

Für ein generelles Nachtflugverbot wollen die Linken sich allerdings nicht einsetzen, da befürchtet wird, dass sich dann eine größere Anzahl an Firmen zurückzieht. „Deshalb wollen wir, dass es wenigstens nicht noch mehr Fluglärm als bisher gibt und der jetzige reduziert wird“, erklärt Böhme. Notwendige Flüge müssten daher mit leiseren Maschinen geflogen werden. Um Emissionen aller Art zu mindern, sollen nach Ansicht der Linken vor allem die Gebühren und Entgelte deutlich angehoben werden. Die jüngste Erhöhung zu 1. April 2023 nannte Böhme „eine Mogelpackung“. Es gebe zwar gestaffelte Lärmzuschläge, gleichzeitig seien Grundpreise gewichtsbezogener Entgelte gesenkt worden. Der Flughafen Köln/Bonn verlange deutlich differenziertere Preise für Emissionen und Lärm.

Linke wollen Druck aus der Bürgerschaft unterstützen

Ihr Vorschlag: Schadstofforientierte Grundentgelte, die Staffelung der Entgelte nach Uhrzeiten. Ab 2026 soll es nur noch eine Start- und Landeerlaubnis für Flugzeuge geben, die strengste Lärmemissionsstandards erfüllen. Eine militärische Nutzung des Flughafens lehnen die Linken ebenso wie die Ansiedlung von Unternehmen der Rüstungsindustrie kategorisch ab. Die Beschäftigten müssten besser entlohnt werden, heißt es außerdem.

Doch was kann Die Linke wirklich bewirken? „Neben parlamentarischen Druck ist es wichtig, Bürgerinitiativen stark zu machen, logistisch zu unterstützen und Petitionen aus der Bürgerschaft heraus zu fördern“, so der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann. „Ich bin mir unserer Rolle in der Opposition bewusst. Wenn der Druck aus der Bürgerschaft größer wird, habe ich aber viel Hoffnung.“

