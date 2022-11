﻿Linke wollen einen „Platz der Kinderrechte“ in Leipzig

Ein „Platz der Kinderrechte“ in Leipzig soll künftig an diese erinnern – wenn es nach der Linken geht. Dabei soll auch auf das Thema Kinderarmut geschaut werden.

Leipzig. Leipzigs Linke wollen in Leipzig einen „Platz der Kinderrechte“ schaffen. „Nur Kinderrechte, die bekannt sind, können auch eingefordert werden“, sagt Linken-Stadtrat William Rambow, Sprecher für Kinder und Jugend. Er sehe einen „Platz der Kinderrechte“ als einen Ort zur Präsentation, Diskussion und damit zur Wahrnehmung der Kinderrechte im öffentlichen Raum.

Am 20. November 2022 wird der Internationale Tag der Kinderrechte und damit der „Geburtstag“ der UN-Kinderrechtskonvention begangen, welche 1989 verabschiedet wurde. „Die Idee ist gut, aber nicht neu“, sagt Michael Schmidt (Grüne), der dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss vorsteht. So werde in der Verwaltung schon an solch einer Idee gearbeitet.

Prävention gegen Kinderarmut

Bereits im Mai 2020 hat der Stadtrat auf Initiative der Linken die Erarbeitung einer Kindercharta bis Ende 2021 beschlossen, mit der Leipzig sich zur Umsetzung der Kinderrechte analog zur UN-Kinderrechtskonvention bekannt hat. Die Umsetzung kommt aber nur schleppend voran – was auch mit der Pandemie und anderen Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung begründet wird. Die Linken wollen neben einer stärkeren Kinder- und Jugendbeteiligung erreichen, dass Leipzig das Präventionskonzept voranbringt und sich stärker gegen Kinderarmut engagiert.

Dabei wird der Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) aufgefordert, sich auf Landes- und Bundesebene für wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut, wie eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung, einzusetzen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendliche werde bereits verbessert, so der Jugendhilfeausschussvizechef. So werde ab 1. Dezember im Rathaus eine entsprechende Stelle besetzt, die das betreut. „Nun müssen wir noch dafür sorgen, dass für die einzelne Projekte überhaupt ein Budget bereitsteht“, so Schmidt. Bislang könne das Beteiligungsreferat nur über wenige Projektmittel verfügen. Dafür gebe es einen Grünen-Antrag zum Etat 2023/24.

Weniger Kinder bekommen Sozialgeld

„Bei der Bekämpfung der Kinderarmut sind wir allerdings vorangekommen“, entgegnet Karsten Albrecht (CDU): „Viel mehr Leute haben Arbeit, die Löhne sind gestiegen.“ Ein Beleg dafür sei auch der jüngste Sozialreport 2022. Dieser zeigt, dass die Anzahl der Kinder unter 15 Jahren, die Sozialgeld erhielten, im dritten Jahr in Folge zurück ging.

2021 waren laut Stadtverwaltung 12.507 Kinder auf diese Leistung angewiesen. Das entsprach einem Anteil von 14,8 Prozent. 2020 waren es noch 16.234 Kinder unter 15 Jahren, die in Armut oder Sozialhilfe beziehen. Die Anzahl der Kinder, für die Kinderzuschlag bezogen wurde, blieb im Jahresverlauf stabil bei etwa 6000. Allerdings leben nach Informationen des Kinder- und Jugendhilfswerks „Die Arche“ 20 bis 25 Prozent der Kinder in Leipzig in Armut oder an der Armutsgrenze – dieses Situation verschärfe sich noch durch die aktuell hohen Kosten unter anderem für Energie und Lebensmittel.

Wichtiger als ein „Platz für Kinderrechte“ ist laut CDU-Politiker Albrecht, dass die Erwachsenen Vorbilder für ihren Nachwuchs werden. Noch gebe es zu viele, die außerhalb ihrer Familien aufwachsen müssen. Leipzig müsse daher bei den Hilfen zur Erziehung passgenauer helfen. Der Stadtrat muss noch über den Antrag der Linken abstimmen.

