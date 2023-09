Polizei ermittelt

Drei Feuer in Pegau: Papiertonnen, Kleidercontainer und nun Müllpresse

Die Feuerwehr Pegau ist am letzten September-Wochenende besonders stark gefordert. In der Nacht zum Sonntag musste sie doppelt ausrücken. Unbekannte hatten an mehreren Stellen gezündelt. Die Polizei sucht Zeugen. Am Vormittag gibt es noch einen Brand.