﻿Lipsia baut Zwillingshäuser in Grünau nun doch – und zwar aus Holz

Leipzig. Das Vorhaben für die Leipziger Brackestraße 28 und 30 musste im vergangenen Jahr gestoppt werden, weil sich die Kosten für Baufirmen und Material nicht mehr kalkulieren ließen. Doch inzwischen hat sich die Lage etwas stabilisiert. „Wir freuen uns sehr, dieses Neubauprojekt in Grünau doch noch starten zu können“, sagt Nelly Keding, Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft Lipsia. Erste Ausschreibungen seien erfolgreich verlaufen. Am kommenden Montag sollen die Arbeiten unweit von Kulkwitzer See und Kulturzentrum Komm-Haus beginnen.

Geplant sind zwei achtgeschossige Häuser mit insgesamt 38 Wohnungen. Sie werden gleich aussehen und deshalb „Lipsia-Zwillinge“ genannt. Städtebaulich korrespondieren sie mit dem „Lipsia-Turm“, einem Hochhaus, das die Genossenschaft mitten in der Corona-Pandemie 2020 fertiggestellt hatte. Bei den 60 Wohnungen in dem 13-Geschosser, der vor allem für Senioren konzipiert wurde, gebe es keinen Leerstand, versichert Keding. „Im Unterschied zum Turm, in dem wir den Schwerpunkt auf Betreuungsangebote gelegt haben, stellen wir in den künftigen Zwillingshäusern Wohnraum für jede Altersgruppe zur Verfügung. Auf diese Weise erschaffen wir in Grünau sozusagen ein Lipsia-Quartier für alle Generationen.“

Entscheidung gegen einen langen Riegel

Dabei gehe es durchweg um frühere Abrissflächen. Bis 2007 stand an der Brackestraße ein mächtiger Block mit 275 Plattenbau-Wohnungen, der im Zuge des „Stadtumbau Ost“ weichen musste. Mit den beiden nun geplanten Punkthäusern habe sich die Genossenschaft klar dagegen entschieden, am selben Ort wieder einen so langen Riegel zu schaffen, erklärt sie. „Es schafft mehr Abwechslung im Stadtbild und ermöglicht uns außerdem, alle Wohnungen mit Tageslichtbädern zu versehen und mindestens einem Balkon oder einer Loggia. In vielen Fällen sind es sogar zwei Balkone.“

Nelly Keding (links) und Annett Schiele leiten die Leipziger Wohnungsgenossenschaft Lipsia. © Quelle: Martin Schaefer

Die Pause bei dem Projekt habe sogar etwas Gutes gezeitigt. Mittlerweile wurden der Lipsia von der Bauverwaltung der Stadt acht Etagen genehmigt – statt früher nur sieben, berichtet Annett Schiele. Mit den Zwillingshäusern errichte die Lipsia zum ersten Mal Gebäude in Holz-Hybrid-Bauweise, so die Vorständin für Finanzwirtschaft. Von außen werde das Holz der Fassaden aber nur ganz oben in den Staffelgeschossen sichtbar sein, die eine umlaufende Dachterrasse erhalten. „Mit einer Gesamthöhe von 25 Metern bleiben wir noch knapp unter der Hochhausgrenze.“ Das helfe Kosten sparen – ebenso wie eine Förderung des Bundes gemäß dem Energieeffizienzstandard KfW 40 (NH). Zur Investitionshöhe wolle sich die Genossenschaft erst später öffentlich äußern, wenn alle Ausschreibungen abgeschlossen sind.

Keller verbindet die beiden Neubauten

Auch die Höhe der künftigen Mieten lasse sich noch nicht verlässlich beziffern, so Schiele. „Klar ist, dass wir die Mieten im Interesse unserer Mitglieder bezahlbar halten werden. Auch müssen sie zu Grünau passen.“ Ob Single oder kinderreich: Mit ein bis vier Zimmern (36 bis 101 Quadratmeter) soll jede Familiengröße Platz finden. Der Keller unter den beiden Neubauten werde durchgezogen, damit jeder Haushalt dort einen Abstellraum und zwei Fahrradstellplätze erhalten kann. Regenrückhaltesystem und Begrünung auf den Dächern, Fernwärme, Photovoltaik- und Versickerungsanlagen, Hochbeete und neu gepflanzte Bäume gehören zum Öko-Konzept. Ziel sei, das „Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau“ zu erreichen.

Im Frühsommer 2025 soll alles fertig werden. Für ihre anderen Wohnhäuser in dem Gebiet – wie die „Kulkwitzer Seeterrassen“ – führe die Lipsia lange Wartelisten, erklärt Schiele. „Wir starten jetzt den Bau der Zwillingshäuser, weil die Risiken für uns beherrschbar sind und weil wir schon viel Zeit und Kraft darin investiert haben. Trotzdem: Neu beginnen mit der Planung würden wir so ein Projekt gegenwärtig nicht.“

