Leipzig: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall im Marienweg

Leipzig. Im Marienweg im Zentrum-Nordwest ist am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer verstorben. Der Mann war gegen 7 Uhr in einem Sattelzug auf dem Marienweg stadteinwärts unterwegs, als er - vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme - nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Bevor er zum Stehen kam, fuhr er noch gegen mehrere Bäume. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Fahrzeug bergen. Die umgehend eingeleiteten Reanimationen verliefen ohne Erfolg, sodass er am Unfallort verstarb.

Über die Einzelheiten des Unfalls hielt sich die Polizei am Nachmittag noch bedeckt. Die Familie habe noch nicht informiert werden können, hieß es. Der Fahrer sei „im mittleren Alter“ gewesen und der Sattelschlepper habe kein Leipziger Kennzeichen gehabt.

Der Gesamtschaden beträgt rund 22.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.