Unbekannte zerstechen Reifen an mehreren Autos im Leipziger Süden

Leipzig. Unbekannte haben im Leipziger Stadtteil Lößnig die Reifen von mehreren Autos zerstochen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen gegen 10.40 Uhr.

In der mutmaßlichen Tatzeit zerstachen die bislang unbekannten Täter in der Leisniger Straße an vier Autos jeweils einen Reifen.

An den Klein- bis Mittelklassewagen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 600 Euro, so die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

