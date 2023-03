Maskierte Männer greifen Lok-Leipzig-Fans an und stehlen Fanschal – eine Person verletzt im Krankenhaus

Gaststätte Sonneneck in Klitzschen – warum es dort auch in der Woche brummt

Das Sonneneck in Klitzschen ist die letzte reguläre Kneipe in Mockrehna. Das Ehepaar Hähnel denkt trotz des Kneipensterbens nicht ans Aufhören. Was die Gaststätte so beliebt macht – hier mehr.