﻿Lost Places in Flammen: Werden alte Fabriken in Leipzig bewusst der Zerstörung überlassen?

Leipzig. Dichter Rauch über mehreren Stadtteilen, Umleitungen im Straßenverkehr und Großeinsätze für Leipzigs Feuerwehrleute: Wenn in den alten Fabriken und verlassenen Industriearealen ein Feuer ausbricht, bekommt das häufig die halbe Stadt mit.

Als vor einem Jahr ein Großbrand in der früheren Philipp Swiderski Maschinenbaufabrik im Stadtteil Plagwitz ausbrach, löschte ein Großaufgebot von Einsatzkräften an mehreren Tagen Glutnester, und die Rauchsäule war bis zum Cospudener See zu sehen. Erst Ende August hat es hier erneut gebrannt.

In der verfallenen Swiderski-Fabrik ist erst im August ein Feuer ausgebrochen. © Quelle: André Kempner

Keine Gesamtzahl für verlassene Betriebe

Hotspots waren in den vergangenen Jahren nach Informationen der Polizei neben der Swiderski-Fabrik an der Zschocherschen Straße vor allem die alte Brauerei Sternburg in Lützschena, das zurückgesetzte Industriegebäude an der Franz-Flemming-Straße, das Gebäude des VEB Polygraph Reprotechnik an der Georg-Schwarz-Straße und der ehemalige Kasernenkomplex in Gohlis-Nord.

Aber wie viele dieser Lost Places gibt es eigentlich noch in der Stadt? Und: Weshalb brennt es dort immer wieder? Die Polizei schließt nicht aus, dass manche Eigentümer es regelrecht darauf anlegen, dass die Ruinen zerstört werden.

Wie groß das Problem ist, weiß man offenbar nicht einmal im Rathaus. „Eine statistische Erhebung zu leer stehenden Fabriken und Industriearealen im Leipziger Stadtgebiet liegt nach Kenntnis des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege nicht vor“, teilte die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage mit.

Etwas konkreter sind die Erkenntnisse bei den ausgewiesenen Kulturdenkmalen. Hier sei von einer Anzahl von bis zu 20 leer stehenden Fabriken und Industriearealen auszugehen. „Die Bauten befinden sich in den Händen Privater und Dritter“, so die Behörde. Immerhin sei der Großteil der denkmalgeschützten Betriebe in Leipzig in den vergangenen 30 Jahren saniert und einer neuen Nutzung zugeführt worden.

In der alten Brauerei in Lützschena kommt es nach Polizeianangaben seit Jahren zu Bränden. © Quelle: André Kempner

Denkmale: Behörde kontrolliert auf Sicherheit und Schäden

Doch was ist mit den verlassenen Gemäuern, die seit Jahrzehnten vor sich hin verfallen? „Sofern leer stehende, unsanierte und ungenutzte Kulturdenkmale betroffen sind, werden diese zyklisch begangen“, erklärte das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege.

Bei diesen Kontrollen stehen insbesondere Gefahren für die Öffentlichkeit, beispielsweise aufgrund herabstürzender Bauteile im Fokus. Aber auch zusätzliche Schäden für das Kulturdenkmal, etwa wegen undichter Dächer, sollen eingedämmt werden.

Konsequenzen solcher Begehungen könnten nach Angaben der Behörde sein, dass in Absprache mit den jeweiligen Eigentümern Vorkehrungen getroffen werden, „um Schäden an Leib und Leben beziehungsweise am Kulturgut zu verhindern“. Auch die ordnungsgemäße Absicherung dieser Liegenschaften gehöre dazu – eigentlich.

Gewollte Zerstörungen?

Doch wie kann es dann immer wieder zu Bränden in den verlassenen Fabriken kommen? „Es lässt sich nicht ganz ausschließen, dass Eigentümer bewusst auf Zerstörungsvorgänge durch Dritte sowie die Witterung hoffen und keine geeigneten Sicherungsmaßnahmen ergreifen“, erklärte die Polizei gegenüber der LVZ.

„Ein Grund dafür könnte sein, dass die Objekterhaltung und denkmalgerechte Rekonstruktion weniger lukrativ sind, als der unumgängliche Abriss des Objekts und eine nachfolgende Bebauung eines freien Grundstücks.“ Hinzu komme, dass „die baulich-technische Sicherung von Objekten dieser Dimensionen schwierig und kostspielig ist und schlussendlich ein unbefugtes Eindringen leider nicht immer verhindern kann“.

Dennoch haben die Eigentümer entsprechende Aufgaben zu erfüllen, so Polizeisprecherin Therese Leverenz. „Insbesondere, wenn aufgrund der Eigenschaft als Industriedenkmal eine Wiederherstellungsabsicht besteht und sich daraus besondere Erhaltungspflichten ableiten.“

In der Franz-Flemming-Straße befindet sich ebenfalls eine Industrieruine. © Quelle: André Kempner

Offenkundig ist dennoch, dass regelmäßig Unbefugte in diese Ruinen gelangen und dort Brände verursachen. Technische Defekte seien auf diesen Industriebrachen weitgehend auszuschließen gewesen, erläuterte die Behördensprecherin, „da an diesen Objekten keine Medien mehr anliegen“.

Polizei vermutet sinkenden Trend

Vielmehr habe man den falschen Umgang mit nachglimmenden Stoffen, etwa Zigarettenglut, sowie die Verwendung einer offenen Flamme als Brandursache festgestellt. „Für beide Varianten ist fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln denkbar“, so Leverenz. „In Abhängigkeit von den Zuständen vor Ort wie beispielsweise der Anhäufung von Unrat und den konkreten Witterungsverhältnissen kommen aber auch Prozesse der Selbstentzündung in Betracht.“

Im Gebäude des VEB Polygraph Reprotechnik hat es schon häufiger gebrannt. © Quelle: André Kempner

Eine genaue Statistik, wie oft Lost Places in Flammen standen, gibt es allerdings nicht. Mehr als 1100 Brände wurden allein von 2022 bis Ende August insgesamt in Leipzig erfasst. Betroffen waren auch Wohnungen, Mülltonnen, Autos und Gartenlauben. Fälle in verlassenen Fabriken werden dabei nicht gesondert erfasst.

Die Polizei schätzt aber, dass aktuell keine Steigerung derartiger Brände wahrzunehmen ist. „Tendenziell ist womöglich eher mit einem Rückgang der Zahlen zu rechnen“, meinte die Polizeisprecherin, „da eine Vielzahl von Objekten mittlerweile in Rekonstruktion steht oder abgerissen wurde“.

