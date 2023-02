﻿Mehr nächtliche Straßenbahnen: Leipziger Verkehrsbetriebe prüfen Umstrukturierung des Fahrplans

Parallel zum Bevölkerungswachstum in den vergangenen Jahren ist auch der Bedarf an Nahverkehr in Leipzig gestiegen. Im Rahmen des Konzepts „Netz 24“ wollen die LVB nun auch wieder verstärkt auf nächtliche Straßenbahnen setzen.

