Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe müssen einen weiteren Tag mit Einschränkungen im Fahrbetrieb rechnen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LVB legen auch am Freitag ihre Arbeit nieder.

Die LVB lassen ihre Fahrzeuge auch am Freitag in den Depots. Der Streik wurde um einen Tag verlängert.

LVB-Streik wird verlängert – Busse und Bahnen fallen auch am Freitag aus

Leipzig. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weitet den Streik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) kurzfristig weiter aus. Der seit Donnerstagmorgen laufende Streik werde bis Samstag, 5 Uhr, verlängert, teilte Verdi mit. Hintergrund seien Verhandlungen im öffentlichen Dienst. Es könne deshalb auch am Freitag zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen im Linienverkehr kommen.

Es müsse auch damit gerechnet werden, dass gar keine Straßenbahnen und Busse unterwegs sein können. Regionalbusse sowie Regionalzüge und S-Bahnen sind, soweit bekannt, nicht vom Streik betroffen. Veranstaltungsbesucher werden gebeten frühzeitig anzureisen.

Generalstreik am Montag

Zudem haben die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Gewerkschaft Verdi zu groß angelegten Streiks im Verkehrs- und Infrastrukturbereich am 27. März aufgerufen. Das teilten die Arbeitnehmerorganisationen am Donnerstag mit.

Am Montag sollen demnach die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an Flughäfen, in kommunalen Betrieben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), kommunalen Häfen sowie der Autobahngesellschaft und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung streiken. Hinzu kommen Arbeitsniederlegungen der EVG-Beschäftigten bei Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen.

In Leipzig streiken auch Angestellte von Kitas, Horten & Co.

Seit Donnerstagmorgen haben in Leipzig Angestellte aus verschiedenen Bereichen ihre Arbeit niedergelegt. Neben den LVB sind unter anderem auch Kitas und Horte, die Leipziger Sparkassen und die Agentur für Arbeit betroffen. Ab Freitag will auch die Stadtreinigung in den Warnstreik treten.