Mit einer Streik-Ankündigung sorgten die Leipziger Verkehrsbetriebe am Dienstagnachmittag für Aufregung. Nach einigen Stunden gibt die Gewerkschaft Verdi jedoch nahezu Entwarnung für die Fahrgäste.

LVB sprechen von Streik am Mittwoch – Verdi kündigt kaum Auswirkungen an

Leipzig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung angekündigt, dass sie am Mittwoch bis einschließlich Donnerstagfrüh bestreikt werden. Nach einigen Stunden teilt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi jedoch gegenüber der LVZ mit, dass die Auswirkungen für die Fahrgäste eher gering sein werden.

Vielmehr handelt es sich um eine Auseinandersetzung auf anderer Ebene – der Linienverkehr sei nahezu ausgenommen.

In ihrer Mitteilung sprachen die LVB davon, dass sie im Zeitraum vom 1. Februar, 3 Uhr, bis 2. Februar, 5 Uhr, bestreikt würden. Es könne deshalb zum Ausfall einzelner Fahrten im Liniennetz kommen. Allerdings sei erst mit Beginn des Streiks klar, ob und in welchem Umfang die Bus- und Straßenbahnlinien betroffen seien, so die LVB weiter.

Verdi fordert Inflationsausgleich für LVB-Beschäftigte

Hintergrund des Arbeitskampfes, der seit einiger Zeit zwischen den Parteien herrscht, sind die Forderungen der LVB-Beschäftigten nach einem Inflationsausgleich. Verdi hat mit dem kommunalen Arbeitgeberverband im September 2022 eine Inflationsprämie von monatlich 200 Euro ab Oktober, beziehungsweise monatlich 300 Euro ab April 2023, für den kommunalen ÖPNV vereinbart. Diese Lohnangleichung wird bei den Verkehrsbetrieben in Dresden, Chemnitz und Zwickau gezahlt – in Leipzig jedoch nicht.

Die letzten großen Arbeitsniederlegungen bei den LVB gab es im September 2020, als im Rahmen einer bundesweiten Aktion im Tarifstreit mit den Kommunen der ÖPNV in Leipzig zum Erliegen kam. Auch im April 2018 rief Verdi zu einem Warnstreik auf, der weite Teile des Nahverkehrs lahmlegte.

Im Landkreis Nordsachsen wird seit Dienstagmorgen ebenfalls gestreikt. Hier haben die Busfahrerinnen und Busfahrer ihre Arbeit niedergelegt. Zu Ausfällen kommt es vor allem in Oschatz, Torgau und Krostitz. Vergangene Woche hatte es einen Warnstreik bei Regionalbus Leipzig gegeben, der den Nahverkehr im Landkreis Leipzig praktisch lahmgelegt hatte.