Wintereinbruch in Leipzig

Wintereinbruch in Leipzig

Wintereinbruch in Leipzig Wintereinbruch in Leipzig

Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz sorgt für Polizeieinsatz und Umleitungen

Wegen einer Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz in Leipzig musste am Freitagabend der Straßenbahn- und Buslinienverkehr umgeleitet werden. Bei der Schlacht wurden nicht nur Schneebälle geworfen.