Veranstaltungsankündigung

LVZ bietet Spielspaß am Kindertag: Kommt auf den Vorplatz!

Zum Kindertag am 1. Juni lädt die Leipziger Volkszeitung am Firmensitz zum ersten Mal Kinder und Jugendliche ein. Auf dem Vorplatz des Medienhauses am Peterssteinweg sind Stationen für Spiel und Spaß aufgebaut.