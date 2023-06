﻿„Jedes Maß überschritten“ bis „Schadensbegrenzung“ – das sagen LVZ-Leser zu Jörg Gräser und dem Zoo Leipzig

Leipzig. Welche Themen haben die LVZ-Leserinnen und -Leser diese Woche besonders bewegt? So lassen die Personalie Jörg Gräser und der Leipziger Zoo der Leserschaft weiterhin keine Ruhe. Auch der „Tag X“ und der Polizeikessel in Leipzig werden immer noch heiß diskutiert. Zudem gingen bei uns Zuschriften zu den Problemen am Klinikum St. Georg sowie zum geplanten Aqua-Park am Kulkwitzer See ein. Hier eine Auswahl der Lesermeinungen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Beitrag „Elefant, Tiger, K.O.“ und zum Leipziger Tierpfleger Jörg Gräser:

Warum nicht mit der Flasche aufziehen?

Unangenehm berührt hat mich der folgende Satz in der letzten Spalte, Löwenbabys betreffend: „Bevor sie verhungern, lässt der Zoo sie einschläfern.“ Ist das verantwortbar? Wo heute so oft von „humanitären Lösungen“ gesprochen wird?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sowohl der erste Oberwärter des Zoos Leipzig, Hermann Fischer (1862 bis 1924), als auch seine Frau, die „Löwenmutter“ Auguste Fischer (1841 bis 1919) - übrigens Schwester meines Großvaters Karl Friedrich August Lohse - als auch meine liebe Mutter, Cousine und andere Tierpflegerinnen zogen die Löwenbabys, die von den Löwenmüttern nicht gesäugt wurden, mit der Flasche auf (viele Fotos zeugen davon). In den meisten Fällen mit Erfolg! Wäre das heute zu teuer? Oder welche andere Gründe sprechen für das Töten? (Prof. Dr. Heinz Lohse, Leipzig, per Mail)

„Geschmäckle“ im Fall Jörg Gräser bleibt

Danke für die ganze Seite über Jörg Gräser. Schade, dass kein Gespräch mit ihm zustande kam. Mich hätte ja noch interessiert, ob er nicht mehr ins Fernsehen will, weil er versetzt wurde - oder, ob er versetzt wurde, weil er nicht mehr ins Fernsehen will. Dies erscheint mir wenig wahrscheinlich, wenn es heißt, dass er seine Löwen vermisst. Ein „Geschmäckle“ bleibt auf jeden Fall. (Christina Friede, per Mail)

Lesen Sie auch

Langsam ist jedes Maß überschritten

Langsam überschreitet die ewige Berichterstattung über Jörg Gräser jedes Maß. Natürlich ist Jörg Gräser im Fernsehen sehr nett rübergekommen. Aber weder die Zuschauer noch die LVZ können seine fachliche Kompetenz oder die Abläufe im Zoo einschätzen. Wir haben es hier mit einem stinknormalen Verfahren im Zoo zu tun und Jörg Gräser wird auch nicht der einzige der 90 Tierpfleger sein, der einmal versetzt wird. Und meines Wissens gibt es im Bereich Südamerika auch mehr Tiere als Ziegen und Wellensittiche - insofern empfinde ich das Beharren auf diesen beiden Tierarten als tendenziös. (Charlotte Bauer, per Mail)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie soll der Zoo Leipzig mit der Personalie Jörg Gräser umgehen? © Quelle: privat

Eine Chance auf Schadensbegrenzung

Der „Artikel „Elefant, Tiger, K.O.“ ist aus meiner Sicht bei diesem explosiven Thema sehr bedacht und vorsichtig geschrieben. Dies ist sehr wichtig, um die Chance zu nutzen, bei sachlicher Betrachtung vielleicht eine neue Ebene zu schaffen und vielleicht beiden Parteien, insbesondere dem Zoo, eine Möglichkeit zu bieten, nach einer zufriedenstellenden Lösung und Aufklärung zu suchen, ohne das Gesicht zu verlieren. Dazu ist es fast schon zu spät, doch dieser Artikel wäre definitiv eine Chance für alle Beteiligten, die man nicht liegen lassen sollte.

Dies sollte auf sachlicher Ebene ohne gegenseitige Beschuldigungen, eventuell unter Einbindung eines oder mehrerer Mediatoren, und an einem runden Tisch geschehen. Bis zur Einigung ohne Medien. Schließlich geht es mittlerweile um Schadensbegrenzung, um nicht letztlich etwas zu Lasten der Tiere auszutragen, um die es ganz am Ende der Nahrungskette geht. Die LVZ übrigens könnte als Institution in Leipzig dabei eine medial vermittelnde Rolle einnehmen. (Gisela Kiefer, per Mail)

Zum Beitrag „Intensivpatient St. Georg: Was ist los am Leipziger Klinikum?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es braucht eine totale Umstrukturierung

Ich arbeite bei Helios, da ist es keinen Deut besser. Krankenhäuser müssten komplett umstrukturiert werden. Ein viel zu großer und aufgeblähter Verwaltungsapparat, der viel zu viel verdient. Und die, die die Arbeit am Patienten machen, werden mit Almosen abgespeist. Nach 44 Jahren in der Pflege hab ich den Kanal voll!

Ich wünsche mir für die nächste Generation, die die Kohlen aus dem Feuer holt, eine komplette Umstrukturierung. Wenn man mit Kranken Geld verdient, kann etwas nicht stimmen im System. Herr Lauterbach klopft auch nur schöne Töne! (Pia Taugs auf Instagram)

Lesen Sie auch

Zum Polizeikessel und zur Bilanz vom „Tag X“ in Leipzig:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eltern handeln verantwortungslos

Bei der Demo in Leipzig erfolgten erst Morddrohungen gegen Polizisten und dann folgten Taten, indem Steine flogen. Aber nicht die Krawalle und deren Täter standen in den folgenden Tagen im Mittelpunkt, sondern die „Polizeigewalt“ gegen Kinder und Jugendliche waren das Thema.

Obwohl Wochen vorher schon mehrfach gewarnt wurde, nicht an diesem Tage zur Demo zu gehen, haben nicht nur einige Mütter und Väter verhindert, dass ihre Kinder zur Demo gehen - nein, auch einige sind mit ihren Kindern sogar selbst zur Demo. Dies ist einfach unverantwortlich und ich hoffe, dass diese Eltern wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. (Jürgen Heym, per Mail)

Besonderer Schutz für Kinder und Jugendliche

Nun: Kinder und Jugendliche genießen in Deutschland besondere Schutzrechte. Das hat nichts mit einer „Aufsichtspflicht“ zu tun. Zuständig sind Erziehungsberechtigte und Jugendamt – weil man eben davon ausgeht, dass im Jugendamt auch die Expertise für den Umgang mit Jugendlichen vorliegt. Es geht hier also nicht um Aufsichtspflichten, sondern um Rechte, die den Jugendlichen zustehen. Und Demokratien beachten halt entwicklungspsychologische Bedürfnisse und Kinderrechte. (Sven Wenig auf Facebook)

Die Polizei mit Wasserwerfern und schwerer Ausrüstung am „Tag X“ in Leipzig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zerstörung bringt Bevölkerung auf

„Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, baut man Modelle, die das Alte überflüssig machen.“ – Zitat von Bucky Fuller (1895-1983). Solange diese Zerstörung anhält, bringt das nur die Bevölkerung dagegen auf. Scheinbar werden einige Menschen wohl doch irgendwann zu jenen, die sie zu bekämpfen versuchen. Das Festhalten der Minderjährigen ohne Zugang zu den Sorgeberechtigten, halte ich allerdings für sehr suspekt. (Marcellus Young auf Instagram)

Zum Beitrag: „Wo bleibt der Aqua-Park am Kulkwitzer See?“:

Menschen vor Ort wurden nicht gefragt

Will hier keiner haben. Nur die Investoren, die Geld wittern. Der Kulki hat 1 Million! Kubikmeter Wasser verloren in den letzten 3 bis 4 Jahren, da er als einziger im Neuseeland ausschließlich über Grundwasser gespeist wird. Es gibt Natur und geschützte Arten wie wilde Orchideen. Die Campinginsel, an der das Plaste-Teil aufgebaut werden soll, wird langfristig renaturiert, es gibt keine neuen Pachtverträge. Dort brüten Wasservögel und es leben viele Fische dort. Das Teil muss im Boden verankert werden. Mehr Verkehr, mehr Leute am ohnehin überfüllten Strand, mehr Müll.

Viele Menschen, die an dem Strandabschnitt baden, sind sozial schwach und können das gar nicht bezahlen. Nicht wenige von ihnen können nicht einmal schwimmen. Der Kulki soll ja seit Jahren kommerzialisiert werden – gegen den Willen der Anwohner. Mit Ruhe und Natur lässt sich eben nicht Kasse machen. Und wenn die Grünauer das nicht bezahlen wollen oder können, werden krampfhaft zahlungskräftige Kunden angelockt. Oder wer soll die Ferienhäuser für 600 000 Euro kaufen, die gebaut werden sollen? Die Einheimischen sicher nicht. Da folgen dann Zufahrten, Strandsperrungen etc., die Folgen sind überwiegend negativ. Leider wurde die Bevölkerung vor Ort weder gefragt noch einbezogen. (Tanja Sander auf Facebook)

LVZ