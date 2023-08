﻿Wie hoch gehen die Mieten? LWB-Mieter im Musikviertel haben Angst vor Verdrängung

Leipzig. Wer durch die Wohnungstür von Johannes Gerdes tritt, steht plötzlich in einer Galerie. An den Wänden hängen zahlreiche Gemälde, die Musiker zeigen, eine Ballet-Tänzerin – zuweilen duster, mit expressiven Strichen gemalt. Es sind Werke, die Johannes Gerdes an die eigene künstlerische Vergangenheit erinnern: Er hat zu DDR-Zeiten an der Hochschule für Musik und Theater studiert, als Kantor gearbeitet, Unterricht gegeben.

Gerdes ist 88 Jahre alt. Er erzählt gut und viel über die Vergangenheit, bevor es den eigentlichen Grund des Gesprächs geht. „Gentrifizierung“ – der Rentner zieht das Wort beim Sprechen dramatisch in die Länge.

„Es gibt keinen Tag an dem ich nicht dankbar bin für meine Wohnung“, sagt Johannes Gerdes, der es zulässt, dass man seine Wohnung fotografiert – aber nicht ihn. © Quelle: Antonie Rietzschel

Johannes Gerdes wohnt in einer der teuersten Gegenden Leipzigs. Das zentrumsnahe Musikviertel ist geprägt von klassizistischen Villen, luxuriösen Neubauten – aber auch Gebäuden des Typs PH 16. Drei zu DDR-Zeiten gebaute Hochhäuser, direkt am Clara-Zetkin-Park. Sie gehören der Leipziger Bau- und Wohnungsgenossenschaft (LWB). Die Mieten sind günstig, sodass sich nicht nur Besserverdienende eine Wohnung in dem Viertel leisten können – sondern eben auch Studenten und Rentner. Doch jetzt werfen Anwohner dem städtischen Unternehmen vor, diese Durchmischung durch Mieterhöhungen zu gefährden. In einem offenen Brief heißt es, die LWB agiere „wie ein marktliberaler Immobilienkonzern“ und fördere die Gentrifizierung des Stadtteils.

Die Miete von Johannes Gerdes hat sich fast verdoppelt

Mittlerweile haben ihn mehr als 100 Menschen unterschrieben. Darunter die Linken-Politikerin Juliane Nagel, aber eben auch Johannes Gerdes. Er ist vor 16 Jahren gemeinsam mit seiner Frau in den ersten Stock des Hochhauses in der Wächterstraße 36 gezogen. Auf seinem Wohnzimmertisch liegt noch die Zeitungsannonce von damals: 64,35 Quadratmeter, 200 Euro ohne Nebenkosten.

2013 wurde das Hochhaus saniert, die Kosten entsprechend auf die Bewohner umgelegt. In den vergangenen vier Jahren ist die Miete erneut gestiegen. Erst waren es 17, dann 50 Euro mehr. Mittlerweile zahlt Gerdes insgesamt 393 Euro. Gemessen an Lage und Größe ist das immer noch ziemlich moderat – und trotzdem viel für den Rentner. Seit dem Tod seiner Frau lebt er allein in der Wohnung, unterstützt seine beiden Söhne finanziell: „Ich kann das bezahlen – aber es bedeutet auch Einschränkungen.“

LWB: Man agiere „mietpreisdämpfend“

Insgesamt verwaltet die LWB im Musikviertel 1256 Wohnungen. Der Quadratmeterpreis liegt etwa bei 6,69 Euro – und damit weit unter dem, was private Vermieter in der Gegend verlangen. Er überschreitet aber den Wert, den das städtische Unternehmen selbst als Durchschnitt für ganz Leipzig definiert. Den Vorwurf, zur Verdrängung im Viertel beizutragen, weist eine Sprecherin der LWB zurück. Man agiere „mietpreisdämpfend“, heißt es auf Anfrage. Sie verweist auf „enorme Kostensteigerungen“ der vergangenen Jahre und die Verpflichtung, wirtschaftlich zu handeln: „Die LWB kann nur das Geld investieren, zum Beispiel in Sanierungen, Neubau, Klimaschutz oder soziale Projekte, das sie vorher eingenommen hat“.

Innerhalb von drei Jahren kann die LWB ihre Preise um bis zu 15 Prozent erhöhen, dabei orientiert sie sich an den Vergleichsmieten. Weil die im Musikviertel schneller steigen, befürchtet nicht nur Johannes Gerdes langfristige Folgen für das Viertel: „Die Situation ist noch nicht akut, bisher sind es nur wenige Menschen, die aus finanziellen Gründen weggezogen sind“, sagt Carsten Möller. „Aber es geht hier darum, der aktuellen Entwicklung rechtzeitig entgegenzutreten“, sagt Miriam Paulsen. Möller und Paulsen leben ebenfalls seit über zehn Jahren in den Hochhäusern im Clara-Zetkin-Park: er mit Festanstellung und Familie. Sie als Single und freiberufliche Ladenbesitzerin. Bei beiden wurde in den letzten Jahren mehrfach die Miete angehoben.

Carsten Möller und Miriam Paulsen engagieren sich im Musikviertel in einer Nachbarschaftsinitiative. © Quelle: Andre Kempner

Möller und Paulsen engagieren sich in einer neu gegründeten Nachbarschaftsinitiative, vernetzen sich mit Anwohnern und Stadtpolitik. Sie haben eben jenen Brief veröffentlicht, indem sie nicht nur Kritik an der Mietpolitik der LWB äußern, sondern auch den Stadtrat bitten, das Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen. Zudem wünschen sie sich ein Ende der „systematischen Erhöhung von Bestandsmieten“ und eine Begrenzung der Quadratmeterpreise bei Neuverträgen. Ähnliche Initiative gibt es auch in anderen, ähnlich begehrten Vierteln.

Denn es gibt nicht wenige Menschen in Leipzig, die bereits seit zehn oder sogar 50 Jahren in städtischen Wohnungen leben – die meisten sind es tatsächlich im Musikviertel. 2022 hat die LWB sie mit kleinen Geschenken überrascht. Es sind Menschen, die nicht wegwollen – und wenn sie es müssen, hinterlassen sie Wohnungen, die sich teurer vermieten lassen. Der Musiker und Rentner Johannes Gerdes hat anhand der bisherigen Erhöhungen ausgerechnet, wie sich die Miete für seine Wohnung entwickeln würde. 2035 läge der Quadratmeterpreis bei zehn Euro. Für Gerdes kaum vorstellbar.

