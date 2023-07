34-Jähriger flüchtet in Reudnitz vor der Polizei und baut Unfall

Leipzig. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Reudnitz-Thonberg ist am späten Dienstagabend ein 34-jähriger Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann keinen gültigen Führerschein.

Die Streifenbeamten wollten gegen 23.10 Uhr in der Zweinaundorfer Straße den 34-Jährigen kontrollieren. Daraufhin flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit in die Sommerfelder Straße und weiter Richtung Innenstadt. Als der Fahrer von der Holzhäuser Straße in den Lichtenbergweg fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte damit gegen ein Straßenschild. Anschließend flüchtete der Mann weiter zu Fuß. Die Polizei konnte ihn gegen 23.45 Uhr in der Schönbachstraße stellen.

Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zu der Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

