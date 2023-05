Verfolgungsjagd in Reudnitz: Autofahrer rammt auf der Flucht zehn Wagen

Leipzig. Unter Drogeneinfluss hat ein Mann ohne Führerschein mit Diebesgut im Auto bei der Flucht vor der Polizei zehn Autos gerammt. Auch die Details dessen, was sich am frühen Montagmorgen im Leipziger Stadtteil Reudnitz abgespielt hat, klingen wie aus einem Spielfilm-Drehbuch.

Laut Polizei beschädigte der 44-Jährige insgesamt zwölf Autos: Den Wagen, in den er eingebrochen war, zehn parkende Autos und nicht zuletzt das Fahrzeug, in dem er selbst unterwegs war. Zunächst aber kam es zu einem Diebstahl, bei dem der Mann die Heckscheibe eines Opels eingeschlagen und verschiedenes Werkzeug entwendet habe, so die Polizei Leipzig. Anschließend ist er den Angaben zufolge in Richtung Oststraße geflüchtet.

Verfolgungsjagd in Leipzig: Mehr als 55.000 Euro Sachschaden

Als ihn anschließend Polizisten kontrollieren wollten, beschleunigte der 44-Jährige und versuchte zu fliehen. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd durch Reudnitz kam der Fahrer links von der Straße ab und rammte gegen einen anderen Pkw. Durch den Aufprall ins Schleudern gebracht, stieß sein Auto mit neun weiteren auf der Holsteinstraße geparkten Fahrzeugen zusammen, bis er schließlich zum Stillstand kam. Die Leipziger Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 55.000 Euro.

Der Fahrer musste den Angaben zufolge wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde positiv auf Amphetamine und Opiate getestet. Doch das war noch nicht alles: Die Polizei fand außerdem heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt und dass er mit einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen war.

Der 44-Jährige müsse sich nun wegen „verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, besonders schweren Fall des Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte verantworten“, so die Polizeidirektion Leipzig.