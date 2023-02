Mann schlägt Polizist mit Glasflasche auf den Kopf

Die Polizei wurde am Donnerstagabend zu einer Rangelei in Grünau-Ost gerufen. (Symbolbild)

Leipzig. Ein 20 Jahre alter Mann hat am Donnerstag einen Polizisten in Grünau-Ost verletzt. Der Beamte wurde gegen 21.30 Uhr mit einer Glasflasche am Kopf getroffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zu der Tat kam es, nachdem mehrere Polizisten zu einer körperlichen Auseinandersetzung in den Leipziger Stadtteil gerufen wurden.

In die Rangelei in der Alten Salzstraße waren den Angaben zufolge mehrere Personen verwickelt. Ihnen sprach die Polizei Platzverweise aus, die aber nicht befolgt wurden. Als die Beamten den Verweis mit Zwang durchsetzen wollten, wurde einer von ihnen verletzt. Die Einsatzkräfte setzten daraufhin Reizgas ein. Der verletzte Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden und ist vorerst nicht dienstfähig.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach Aufnahme der Personalien wurde er wieder entlassen. Außerdem wird wegen eines Angriffs gegen einen 19-Jährigen ermittelt.