﻿Gehört das Fax noch in den Verwaltungsalltag in Leipzig und im Umland?

In Leipzig wurden letztes Jahr 50 von 600 Geräten abgeschafft. Die Stadt Plauen will das Fax ganz verbannen. Wie sieht es in Leipzig und im Umland aus?

Leipzig/Umland. Auf den Webseiten der Stadtverwaltungen sind Faxnummern noch angegeben. Werden diese noch genutzt und wie sieht es innerhalb der Verwaltung aus? Die Stadtverwaltung in Plauen ist der Anlass. Sie will nach und nach die Faxgeräte abschaffen. Bis Ende 2023 sollen alle bekannten Faxnummern noch erreichbar bleiben. „Der zeitliche und finanzielle Aufwand, der für die Wartungsarbeiten der Fax-Server nötig ist, steht in keinem Verhältnis zur Häufigkeit der Fax-Nutzung“, erklärt Stefan Wolf, Fachgebietsleiter IT im Plauener Rathaus gegenüber der Freien Presse. Er geht außerdem darauf ein, dass auch bei modernen Fax-Diensten keine vollständig verschlüsselte Übertragung sichergestellt werden könne.

Wie sieht es mit Faxen in Leipzig und den umliegenden Städten aus?

Auf einer kleinen Grafik der Leipziger Stadtverwaltung verabschiedet sich ein Faxgerät mit Hut und Koffer in der Hand. Ein letzter Zettel hängt aus dem Gerät, auf dem „Tschüss!“ steht, darüber prangt „Wir haben das Faxen dicke“. Zwischen April und Juli 2022 wurde mit der Grafik die Aktion gestartet. Nach einer Auswertung zur Nutzung von Faxgeräten wurden ca. 50 Geräte von über 600 in der Stadt abgemeldet.

In der Leipziger Stadtverwaltung läuft die interne Kommunikation über Schnittstellen von IT-Systemen und verschlüsselten E-Mails, niemals über Fax. Für Anfragen von außen besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, sich mit einem Fax an die Verwaltung zu wenden. Die Anfragen halten sich jedoch in Grenzen. Vermutlich auch, weil kaum noch Privatpersonen Faxgeräte benutzen. „Behörden aus anderen Städten und Gemeinden wenden sich mitunter noch per Fax an das Amt Bürgerservice“, so eine Sprecherin der Stadt Leipzig.

In Bezug auf den Datenschutz sei ein Standardfax mit einer normalen E-Mail zu vergleichen, so die Stadtverwaltung. Einige Abteilungen hatten noch nie ein Fax-Gerät. Andere nutzen die Funktion „Fax to Mail“, damit werden die gesendeten Faxe in eine E-Mail umgewandelt und laden im Postfach.

Als zusätzliches Angebot in Taucha

In Taucha kamen im letzten Jahr 120 Faxe in der Stadtverwaltung an. Größtenteils handele es sich hierbei um Amtshilfeersuche – die Frage nach der Unterstützung aus anderen Behörden. Aber auch Gewerbean- und abmeldungen gehören dazu. Auch in Taucha kommen die Faxe als E-Mails in der Verwaltung an. Im letzten Quartal wurden von der Stadt Taucha acht Faxe versendet – Antworten auf Anfragen sowie ein paar Rückmeldungen zu Veranstaltungen. „Wir betrachten das Fax als zusätzliches Kommunikationsangebot“ , erklärt ein Sprecher der Stadt.

Markkleeberg sieht in Faxgeräten einen Vorteil

In Markkleeberg werden keine Faxgeräte für die interne Kommunikation verwendet. „Die Verwaltung verfügt mit dem Rathaus, dem Technischen Rathaus, dem Sozialamt sowie dem Weißen Haus über vier Einrichtungen, die innerhalb weniger Gehminuten erreichbar sind, um Dokumente zur Unterschrift vorzulegen“, so ein Sprecher der Stadt. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die das Fax als Kommunikationskanal nutzen, sei verschwindet gering. Die meisten Faxeingänge in Markkleeberg stammten von Unternehmen und Behörden.

Einen Vorteil sieht sie Stadtverwaltung dennoch bei den Geräten. „Faxe haben den Vorteil, dass es für den Nutzer einen Sendungsnachweis gibt. Dieser ist beim Versand von Widersprüchen hilfreich. Solange dies bei Gerichten zugelassen ist, verliert das Faxgerät nicht an Zweckmäßigkeit“, ordnet ein Sprecher der Stadt Markkleeberg ein. Auch hier führen die Nummern zu Kombigeräten, die Funktion Faxen ist auch in Markkleeberg mit Scanner und Drucker kombiniert.

Verschwindet geringe Rolle in Schkeuditz

Auch in Schkeuditz wird das System genutzt. „Faxgeräte sehen heute nicht mehr aus wie früher“, beschreibt Pressesprecher Ronald Krause, „die Funktion ist in Druckergeräten integriert.“ Somit gelangen Anfragen in Schkeuditz auch direkt ins digitale Postfach. In Einzelfällen wird das Fax als Kommunikationsmittel von Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Daher gebe es kein Bestreben, das Fax ganz abzuschaffen. „Wir bieten Fax noch an, aber es spielt eine verschwindet geringe Rolle“, so Krause. Und innerhalb der Stadtverwaltung gar keine mehr.