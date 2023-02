Leipzig: Dieb attackiert Ladendetektiv mit Pfefferspray

In einer Parfümerie in der Innenstadt von Leipzig ist es am Samstag zu Handgreiflichkeiten gekommen, von denen auch Kunden betroffen waren. Ein Ladendetektiv hatte zwei mutmaßliche Diebe gestellt. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray. Nach Polizeiangaben wurden insgesamt acht Personen verletzt.

Am Sonnabend mussten Polizisten am Thomaskirchhof anrücken. Dort hatten ein Ladendetektiv und zwei Kunden einen mutmaßlichen Ladendieb überwältigt.

Acht Verletzte in Parfümerie am Thomaskirchhof

Acht Verletzte in Parfümerie am Thomaskirchhof

Leipzig. In einer Parfümerie am Thomaskirchhof kam es am Sonnabend zu einer Auseinandersetzung, bei der auch unbeteiligte Kunden in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dort bemerkte gegen 18.30 Uhr ein Ladendetektiv, wie zwei Männer Waren stahlen. Als er sie ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Männer Pfefferspray gegen den Ladendetektiv einsetzte und damit auch Kunden erreichte. Insgesamt wurden acht Personen leicht verletzt. Mit Unterstützung von zwei Männern aus der Kundschaft gelang es dem Detektiven dennoch, einen der beiden Diebe zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diebes-Duo ist der Polizei bekannt

Der festgehaltene 34-jährige marokkanische Staatsbürger hatte Waren mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich bei sich. Außerdem fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung mehrere Cliptütchen mit Betäubungsmitteln. Der schon polizeibekannte Mann wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Nach Ermittlungen der Polizei war der 34-Jährige in Begleitung eines 21-jährigen Marokkaners, der jedoch fliehen konnte. Auch dieser sei polizeibekannt, heißt es. Die Beamten ermitteln jetzt wegen räuberischen Diebstahls in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung in acht Fällen und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.