Marschnerbrücke in Leipzig im Oktober gesperrt – Autoverkehr wird umgeleitet

Newsletter „Leipzig Update“

Verbot einer rechtsextremen Sekte - der Mittwoch in Leipzig

Seit mehr als 70 Jahren existiert in der Bundesrepublik eine Organisation, die das pseudoreligiöse Weltbild der Nationalsozialisten kultiviert und verbreitet. Am Mittwoch wurde die selbsternannte „Artgemeinschaft“ verboten – begleitet von Polizeiaktionen unter anderem in Mittelsachsen. Das war der Mittwoch in Leipzig.